Председателем Челябинского областного суда назначен Вячеслав Малашковец

Указом Президента РФ № 171 от 15 апреля 2019 года Вячеслав Владимирович Малашковец назначен председателем Челябинского областного суда.

Вячеслав Малашковец с сентября 2018 года исполнял обязанности председателя суда, с 2015 года являлся заместителем председателя Челябинского областного суда, курировал рассмотрение уголовных дел, возглавлял комиссию по приему квалифицированного экзамена на должность судьи в Челябинской области, рассматривал дела в составе президиума областного суда. Вячеслав Владимирович имеет первый квалификационный класс, судейский стаж составляет более 20 лет.

До 24 сентября должность председателя Челябинского областного суда занимал Сергей Минин. После того как президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении председателем Седьмого кассационного суда, должность стала вакантной.

Малашковец родился 18 августа 1967 года в городе Челябинске. После окончания Свердловской юридической академии проходил службу в ГУВД по Свердловской области. С 1998 года работал в качестве судьи Березовского городского суда Свердловской области, с 2003 года по 2015 год – судьей Свердловского областного суда.