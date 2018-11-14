Путин наградил Рашникова орденом Александра Невского

Председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, доктор технических наук Виктор Рашников награжден орденом Александра Невского.

Соответствующий Указ №656 от 13 ноября 2018 года подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

Александр Рашников отмечен государственной наградой за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, говорится в Указе.

Ровно месяц назад, в октябре 2018 года, уроженец Челябинской области, потомственный металлург, отдавший ММК более полвека Виктор Рашников отметил свой 70-летний юбилей. Свою трудовую деятельность глава ММК начал на комбинате в 1967 году слесарем цеха ремонта металлургического оборудования №2. Затем работал оператором, бригадиром, мастером, начальником смены, начальником цеха, начальником управления по производству и поставкам продукции.

В 1991 году был назначен главным инженером и первым заместителем генерального директора. С 1997 года возглавил ММК в качестве генерального директора. В апреле 2005 года стал председателем совета директоров ММК. С 2006 года является президентом ООО «Управляющая компания ММК». Также Виктор Рашников руководит Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области и хоккейным клубом «Металлург».