Текслер оставил Редина в Магнитогорске

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области Евгений Редин пока останется работать в Магнитогорске, чтобы на месте в ручном режиме решать вопросы жителей пострадавшего дома.

Соответствующее поручение дал сегодня, 25 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер после встречи с жителями дома, пострадавшего от взрыва бытового газа. У жителей накопилось очень много вопросов, в том числе по компенсационным выплатам, по собранным пожертвованиям, по переселению. На часть из них Евгений Редин ответил прямо в зале, где проходила встреча. Но, видимо, эти ответы не удовлетворили Алексея Текслера и, по его мнению, требуется личное присутствие первого вице-губернатора в Магнитогорске.

«Вы со мной не возвращаетесь, а остаётесь здесь», - сказал Алексей Текслер Евгению Редину. Первому заму главы региона придется остаться в родной Магнитке до того момента, пока он не пообщается с каждым пострадавшим, пожелающим лично с ним встретиться, и пока не найдет пути решения их проблем.

Еще не понятно, останется ли в Магнитогорске и исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Шаль, курирующий в правительстве строительство. Но он уже точно пообещал, что будет часто встречаться с жителями.

Алексей Текслер в ходе разговора с людьми пришел к выводу, что в городе не было должным образом обрагизовано общение с пострадавшими жителями - не обспечен индивидуальный подход к пострадавшим. У каждого из них свои проблемы, нюансы и, в конечном счете, пути выхода из сложившейся ситуации. Теперь вице-губернаторам, оставшимся в Магнитогорске, предстоит распутывать весь клубок проблем, накопившийся от недопонимания жителей и властей.

Врио губернатора пообещал жителям, что еще раз приедет к ним, что обязательно посетит их квартиры и в ежедневном режиме будет контролировать ситуацию.