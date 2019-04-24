Текслер выделил Магнитогорску 67 миллионов на детсад
Магнитогорск получит 67 миллионов рублей из бюджета Челябинской области на проведение реконструкции здания под детский сад на 85 мест.
Соответствующее решение принял врио губернатора Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Магнитку.
Главе региона представили план реконструкции двухэтажного дома 28/1 по улице Доменщиков, расположенном в 132 микрорайоне Магнитогорска. В этом районе своей очереди ожидают 294 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет.
Проект и смета реконструкции объекта получили положительные заключения ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». В ходе реконструкции планируется изменить планировку помещений, заменить двери, окна, обустроить новые лестницы, крыльцо. Существующую кровлю из асбестоцементного листа и деревянной обрешетки заменят на кровлю из металлочерепицы. Будут реконструированы инженерные системы, утеплены наружные ограждающие конструкции, благоустроена прилегающая территория.
«Все необходимые решения по реконструкции этого объекта сегодня мной приняты, - заявил Алексей Текслер и поручил главе. - Берите эту работу на особый контроль, качественно и быстро решите вопрос».
Запланировано открыть новый детский сад уже в 2019 году, что позволит сократить очередь дошкольные учреждения в этом микрорайоне города. «Готов приехать на открытие», - отметил Алексей Текслер.
Помимо этого, власти подготовили еще два проекта по постройке детских садов в 137-м и 147-м микрорайонах (на 230 и 290 мест соответственно). В первом очередь составляет 239 детей в возрасте от 0 до 3 лет, во втором – 980 детей.
На строительство детсада на 230 мест в 137-м микрорайоне понадобится 177,5 миллиона рублей. На возведение детсада на 290 мест в 147-м микрорайоне понадобится 180,7 миллиона рублей. Заключения Госэкпертизы должны быть готовы к маю.