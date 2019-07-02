В Челябинске День ветеранов боевых действий отметили концертом классической музыки

В Челябинске вчера, первого июля, День участников боевых действий отметили очень неожиданно и прекрасно - концертом классической музыки в кинотеатре имени Пушкина.

Эту оригинальную и, как оказалось, очень удачную идею воплотил в жизнь - при помощи единомышленников и профессиональных музыкантов - председатель совета ветеранов боевых действий челябинского регионального отделения «Офицеры России», подполковник запаса, ветеран боевых действий, награжденный государственными наградами, Владимир Саломатин.

В зале царила волшебная атмосфера. Гости слушали музыку, затаив дыхание. Каждый думал о своем. На вечерний концерт были приглашены, конечно же, сами участники боевых действий, но не одни - со своими вторыми половинами. Для Владимира Саломатина было очень важно подарить в этот особенный день радость от прикосновения к искусству не только своим товарищам по оружию, но и их женам.

Отдельно приветствовали на празднике родителей погибших южноуральцев. Первого июня в Челябинск из Снежинска приехали Геннадий Дмитриевич и Любовь Ильинична Новоселовы - родители погибшего в Чечне Дмитрия Новоселова, которому за мужество и отвагу указом президента России от 19 февраля 2004 года было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Первого марта 2003 года, находясь в служебной командировке в Чеченской Республике, в городе Аргуне, Дмитрий Новоселов вместе со своими товарищами отражал нападение боевиков на колонну сотрудников милиции. Обеспечив своим огнем выход товарищей из-под удара и спасение раненого командира, капитан милиции Дмитрий Новоселов погиб в бою смертью храбрых.

Посетила концерт и мама челябинца Олега Мухаметова, пропавшего без вести четвертого апреля 1996-го года во время боевых действий против бандформирований под населенным пунктом Гойское в Чечне. Нина Петровна долгие годы безуспешно пытается узнать, что же случилось с ее сыном.

Также на вечере памяти побывала мама погибшего в Чеченской республике уроженца Челябинска Сергея Леканова - Галина Николаевна. Ее сын принимал участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории Чечни. Пятого января 1995-го года скончался в госпитале города Моздок от полученных в бою ранений. Указом президент Российской Федерации от первого марта 1995-го года был награжден Орденом Мужества посмертно.

Концерт, придуманный Владимиром Саломатиным, объединил всех гостей: и тех, кто потерял самое дорогое в жизни - своих детей, и тех, кто воевал, но остался жив, и тех, кто всегда рядом со своими мужчинами, - любящих и любимых женщин.

Для участников боевых действий и их близких блестяще выступили солисты Челябинской государственной филармонии. Заслуженная артистка России Наталья Александрова (виолончель), Ольга Смоленская (скрипка) и Ирина Головина (фортепиано) виртуозно, с огромным вдохновением исполнили для благодарных слушателей и слушательниц произведения Моцарта, Хачатуряна, Шумана, Грига, Брамса, Чайковского, Огинского и других замечательных композиторов.

Вечер бы не оказался таким незабываемым, если бы не замечательная ведущая концерта «С молитвой о Пальмире» (а назывался он именно так: в честь состоявшегося в 2016-м году в Сирии уникального культурного мероприятия - концерта Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра, посвященного памяти защитников Пальмиры). Анастасия Федина, музыкальный психолог, рассказала множество невероятных и удивительных историй о композиторах, о персонажах и судьбе их бессмертных произведений, о том, как рождалась их гениальная музыка.

Еще одной изюминкой концерта, без сомнения, стало выступление обворожительной солистки челябинской филармонии Марьяны Бабинцевой, исполнившей три романса о любви и «Журавлей» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. «Журавлей» вместе с профессиональной исполнительней пел весь зал.