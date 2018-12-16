В Челябинске состоялся фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего»

В Челябинске в субботу, 15 декабря, в седьмой раз состоялся большой гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Тысячи горожан и гостей Челябинска потолкались на морозце, отведали, отоварились, развлеклись. В их числе темнокожие студенты одного из челябинских вузов.

Был замечен губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Фото: t.me/borisdubrovsky

Пельмени и вареники с самой разнообразной начинкой, на любой вкус царили в парке.

Не смутило гостей и участников традиционного фестиваля даже то, что проходит он в разгар Рождественского поста. Ради пельменя можно и согрешить, отмолим, - шутят челябинцы.

«Мы постарались обеспечить участие в фестивале ведущих производителей продовольствия Челябинской области из числа малых форм хозяйствования, —Это фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые занимаются мясным животноводством, производят различные мясные полуфабрикаты, в том числе, конечно, пельмени. Их на фестивале представлено огромное количество. Разнообразие пельменной продукции, в частности, свидетельствует о том, что фермерские хозяйства в Челябинской области развиваются, в том числе благодаря эффективной государственной поддержке. Только за 9 месяцев текущего года на выплату субсидий малым формам хозяйствования на селе министерство направило более 460 миллионов рублей по различным направлениям», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Раевский.