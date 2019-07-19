Присылайте свои новости

Региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» стартовал 20 июля в Международном институте дизайна и сервиса в Челябинске. Это один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей». В открытии принял участие глава Челябинской области Алексей Текслер.

Приветственное слово участникам регионального полуфинала направил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, конкурс действительно создает возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт. «Конкурс позволит вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес и предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, в здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ.

Как сообщают организаторы, участники из Челябинской и Курганской областей будут работать над прототипами цифровых продуктов в трех номинациях - «Государственное управление», «Образование и наука» и «ЖКХ и городская среда».

Открывая конкурс, Алексей Текслер подчеркнул перспективность выбранного участниками направления, а также пожелал конкурсантам создать цифровые продукты, которые будут реализованы в регионе и стране: «Мне бы очень хотелось, чтобы эти продукты были не просто прототипами, а чтобы они реально были внедрены в жизнь, в том числе в Челябинской области и в Зауралье (знаю, здесь присутствуют команды из Кургана). Это, наверное, будет самое важное достижение сегодняшнего события».

Текслер отметил, что в Челябинской области работает более 2 тысяч IT-компаний, обучается IT-специальностям более 8 тысяч студентов.

«Скажу откровенно: я веду переговоры с некоторыми нашими крупными компаниями–интеграторами о том, чтобы они здесь открывали филиалы, рабочие места, - поделился глава региона. - Потенциал у нас есть, мы сможем вместе создать на территории Южного Урала целую группу успешных компаний, которые смогут выйти не только на российский рынок (его завоевать), но и активно участвовать в международном IT-рынке».

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, обращаясь к участникам, также отметил, что «одно из важных преимуществ конкурса - отсутствие границ. Мы не ставили для участников ни возрастных ограничений, ни обязательного требования прийти на хакатон с готовой командой - многие из вас сегодня встретились впервые. Считаю очень важным, что проект помогает объединяться специалистам из разных регионов страны».

Как отметил представитель партнера конкурса, Фонда содействия инновациям, Всеволод Скремета, проекты, подобные «Цифровому прорыву» открывают участникам массу возможностей для профессионального развития.

«Челябинская область, кстати, занимает шестое место среди регионов по количеству запущенных проектов, которые мы поддержали в рамках программы «Умник». Очень ждем сегодня от вас прорывных решений с коммерческим потенциалом и, конечно, сплоченной работы», — сказал Скремета.

В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев должны создать прототипы цифровых продуктов, призванных помочь в решении острых проблем различных отраслей России – здравоохранения, образования и науки, транспортной логистики, ЖКХ и городской среды, сферы государственных услуг.

Финальный хакатон будет проводиться по 20 номинациям. Лучшие команды отберет экспертный совет и жюри конкурса, в состав которого входят представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний — «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС». Победителями станут 20 команд, получивших самые высокие оценки.

Организаторы уточнили, вместе с Челябинском региональный этап проходит в эти выходные еще в четырех городах: Ижевске, Саратове, Волгограде и Нижнем Новгороде.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тысяч рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Фото пресс-службы губернатора