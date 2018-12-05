В Челябинске заработал свой собственный телеканал Деда Мороза

В сети цифрового ТВ «Дом.ru TV» начал вещание «Телеканал Деда Мороза» - единственный сезонный канал с новогодней и рождественской тематикой для детей и их родителей. Канал доступен клиентам телеком-оператора с 1 декабря по 31 января.

В этом году зрители смогут увидеть богатую коллекцию новогодних и зимних фильмов Disney, известные российские комедии «Елки», популярные анимационные мультсериалы - «Маша и Медведь», «Инуи», «Мук», «Пингвиненок Пороро», фильмы «Барби» и многое другое. Каждые выходные южноуральских зрителей ждет марафон из романтических, комедийных и семейных фильмов. Вместе с героями передач зрители узнают, как готовится к празднованию Нового Года сам Дедушка Мороз и научатся мастерить праздничные украшения и подарки.

«Телеканал Деда Мороза» (La Chaine du Pere Noel) был основан в 2011 году во Франции. С тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия создана медиа-группой Lagardere Active пять лет назад. И теперь впервые канал доступен клиентам «Дом.ru». Смотреть его могут все пользователи цифрового ТВ на 33-й кнопке.

«Чтобы сделать праздник еще ярче и веселее, создать новогоднее настроение, мы запускаем в сети «Дом.ru» собственный канал Деда Мороза, - отметил директор челябинского филиала «Дом.ru» Кирилл Кузнецов. - Вместе с его создателями приглашаем вас окунуться увлекательный мир мультипликации и кинематографа. Успейте зарядиться волшебством на весь следующий год. Канал можно смотреть не только с экрана телевизора, но и на любом устройстве: смартфоне, планшете или ноутбуке. Для этого абоненту необходимо авторизоваться, указав свой логин и пароль».