В подъездах Челябинска установят «умные» домофоны

Телеком-оператор «Дом.ru» начал устанавливать в Челябинске высокотехнологичные домофонные панели, обеспечивающие новый уровень безопасности горожан. Новейшее оборудование позволяет открывать двери в подъезд и наблюдать за обстановкой на улице с экрана своего смартфона.

Проект стартовал в 25 городах, первым из которых стал Санкт-Петербург, где «умными» панелями оснащены уже более 5000 парадных.

Домофоны имеют антивандальную конструкцию. При этом оборудование выполняет не только привычные функции домофона. Современные панели подключены к интернету, ведут видеонаблюдение и управляются со смартфона, поэтому не требуют обязательной установки или замены домофонной трубки в квартире. Жителям домов, оборудованных такой панелью, доступно мобильное приложение «Умный Дом.ru» для iOS и Android. Звонок с домофона поступает на телефон пользователя, который в режиме онлайн может пообщаться с посетителем и открыть ему дверь подъезда. Для этого не обязательно находиться дома, достаточно иметь доступ в интернет.

Стоимость одного домофона «под ключ» — около 50 тыс. рублей, — комментирует руководитель проекта «Цифровой дом» компании «ЭР-Телеком» Сергей Пухарев. — Опыт использования нашего решения в Питере показывает, что оно не только повышает уровень комфорта, но и делает придомовое пространство более безопасным. Число мелких преступлений на территориях, где были установлены панели, заметно снизилось, а раскрываемость за счет семидневного архива — увеличилась.

Жители могут самостоятельно инициировать замену оборудования на современное и технологичное. Для этого необходимо провести собрание, проголосовать за установку «умного» домофона и обратиться с предложением в свою управляющую компанию. Узнать о технической возможности для вашего дома можно по телефону 217-77-77.

«Умный» домофон – это представитель нового поколения устройств, способных повысить уровень безопасности и комфорта жилых комплексов. Можно в любой момент посмотреть, кто сейчас находится перед подъездом, или уберечь детей, которые могут открыть дверь посторонним. Панели вызова подключены к сети интернет, что позволяет жителям самостоятельно управлять сервисом со смартфона. Уверен, что эти принципиально новые возможности оценят и жители домов и управляющие компании и муниципальные службы», - отмечает директор челябинского филиала «Дом.ru» Кирилл Кузнецов.