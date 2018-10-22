После трагедии в Керчи в образовательных учреждениях Челябинской области усилены меры безопасности, а также работа специальных служб сопровождения детей, педагогов и психологов.

Паспорта безопасности и регламент действий сотрудников в случае ЧП имеется в каждом учебном заведении региона. Все они оснащены кнопкой экстренного вызова полиции и постом охраны, а также системой видеонаблюдения. Регулярно проводятся учения и осуществляются проверки готовности к чрезвычайным ситуациям. Оснащенность образовательных учреждений Челябинской области сейчас соответствует требованиям антитеррористического законодательства. Но дано поручение – усилить меры безопасности.

«Дополнительные меры безопасности вводятся для того, чтобы еще раз привлечь внимание к важности проблемы. У образовательных учреждений есть паспорта безопасности, антитеррористической защищенности, инструкции, как действовать в чрезвычайной ситуации. Их нужно строго выполнять. Но иногда что-то забывается. Мы проведем дополнительные инструктажи, дополнительные тренировки с детьми. Ведь то, что произошло в Керчи – это последствия того, что ребенок долгое время оставался наедине сам с собой. Никто не видел его проблем. Мы еще раз напомним нашим педагогам, чтобы они более внимательно относились к каким-либо конфликтным ситуациям, особое внимание проявляли к детям из группы риска и тем, у кого нет друзей и подруг», - отметила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Помимо усиления мер безопасности, школы и полиция активно взялись за профилактическую работу.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал усилить меры безопасности в учреждениях образования после ЧП в Керчи.

Напомним, взрыв в политехническом колледже Керчи прогремел 17 октября за несколько минут до начала очередной пары. Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой. Теракт устроил студент четвертого курса Керченского колледжа Владислав Росляков. После этого он ходил и расстреливал школьников, а после этого покончил с собой. В результате трагедии 21 человек погиб, среди них уроженец Челябинска Егор Перепелкин.

Изначально Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Потом оно было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц».