Владимир Елистратов пообещал челябинцам красивую и культурную торговлю хвойными

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов пообещал горожанам красивую и культурную торговлю новогодними деревьями. Чтобы добро не пропало, его должно быть меньше, уверен врип градоначальника.

Он напомнил, что в прошлом году в столице Южного Урала торговля хвойными была «организована несколько некрасиво» - непроданные ёлки (а также сосны и пихты) оказались брошенными в прямом смысле слова. Город был засорен.

«Сейчас мероприятие (речь об организации торговли зелёными красавицами - прим.) планируется провести чуть-чуть покультурнее», - пообещал сегодня, десятого декабря, после аппаратного совещания Владимир Елистратов.

Врип главы пояснил, что в этом декабре в Челябинске будет организовано меньшее количество мест торговли, чем в декабре 2017-го (объемы продаж «зелёных» планируется сократить примерно втрое в сравнении с прошлым годом). По мнению Елистратова, ёлок должно хватить всем желающим, но их не должно быть слишком много – каждое новогоднее дерево должно быть востребовано.

«С организаторами торговли будет проведена работа. Таких беспорядков, как в прошлом году, не должно возникнуть. Мы будем воспитывать продавцов ёлок», - заверил Владимир Елистратов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в этом году в Челябинске новогодние деревья – ёлки, сосны и пихты – будут продавать повсеместно, во всех семи районах города. Официальные ярмарки откроются 15 декабря – нынче в столице Южного Урала их будет 146. Любителям минимализма можно не покупать целое дерево, а ограничиться лишь ароматным хвойным букетом.

Тем временем мигранты, работающие в Челябинске, начали продавать сосны и пихты раньше установленного строка. Гастарбайтеры приобретают новогодние деревья за 60 рублей, а горожанам продают за все 500.

Первый рейд по выявлению незаконных ёлочных базаров в Челябинске состоялся в минувшую пятницу, седьмого декабря.