Врио губернатора от имени всех жителей Челябинской области выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево (Москва).

Напомним, 5 мая 2019 года самолет SSJ100 (компания Аэрофлот) вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. В результате аварийной посадки в «Шереметьево» (Москва) у лайнера загорелся двигатель. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам. В результате ЧП погиб 41 человек, выжило 37 человек.

«От себя лично, от всех жителей Челябинской области приношу глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Шереметьево», - говорится в распространенном пресс-службой сообщении. Алексей Текслер пожелал выдержки родным погибших пассажиров и скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в катастрофе рейса SU1492 Москва — Мурманск.

Глава государства дал поручения по проведению максимально тщательного расследования происшествия и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Дмитрий Медведев поручил сформировать государственную комиссию по расследованию обстоятельств ЧП в аэропорту Шереметьево и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

«Экипаж воздушного судна сделал все для спасения пассажиров и оказания срочной помощи пострадавшим. К сожалению, всех спасти не удалось», - отмечает пресс-служба Аэрофлота.

Список выживших размещен на сайте Аэрофлота. Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492: +7(495) 663-63-94

Горячая линия МЧС 8(800) 775-17-17.

По факту аварийной посадки пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Кроме того, в Аэрофлоте создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия.