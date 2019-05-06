Южноуральцы 7 мая напишут «Диктант Победы»

Челябинская область поддержит Всероссийскую акцию «Диктант Победы», инициированную партией «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».

В регионе «Диктант Победы» начнется 7 мая в 15 часов по местному времени, сбор и регистрация участников - с 14 часов.

Перед началом диктанта к участникам обратятся ветераны Великой Отечественной войны, также ожидается прямое включение из Москвы из Музея Победы на Поклонной горе. Участникам будет дано 45 минут, чтобы ответить на вопросы об истории войны. Подведение итогов состоится 12 июня. Победители будут определены на местном, региональном и федеральном уровне. Победителями будут признаны те участники, кто наберет максимальное количество баллов на наименьшее время.

По словам первого заместителя исполняющего обязанности министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, ожидается участие порядка 1,5-2 тысячи человек. Написать «Диктант Победы» может любой желающий, для этого нужно обратиться на ближайшую площадку или зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф (участник дает согласие на обработку персональных данных).

«Региональное отделение партии и министерство образования провели большую подготовительную работу. Мы рассматриваем эту акцию, как одно из ключевых мероприятий по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию детей и взрослых. Поэтому постарались сделать максимальный охват региона: площадки будут работать не только в областном центре, но и в муниципалитетах области. Они откроются на базе образовательных учреждений, так как максимально подходят с технической точки зрения: ведь там есть все необходимое для написания работы, передачи результатов на федеральный уровень», - прокомментировала Елена Коузова.

В Челябинской области «Диктант Победы» пройдет на 43 площадках по всей территории региона. В Челябинске «Диктант Победы» будет организован на двух основных площадках - на базе Южно-Уральского государственного университета (пр. Ленина, 76, ауд. 453) и Челябинского государственного университета (пр. Победы, 162В, 3 учебный корпус, аудитория 301). Ознакомиться с полным перечнем площадок, где будет проходить «Диктант Победы», можно здесь.

"Текст диктанта единый, но я уверена, что там обязательно будут вопросы и про Челябинскую область, учитывая, какой вклад она внесла в исход войны", - подчеркнула первый замминистра образования и науки области.

Справка.

Добавим, что диктант пройдет на 1233 площадках: из них 1189 находятся на территории нашей страны и еще 44 – в зарубежных государствах. По предварительным подсчетам, количество участников «Диктанта Победы» должно превысить 50 тысяч человек, но никаких границ заранее не ставится, потому что участие абсолютно добровольное.

Иностранные площадки будут организованы в 23 государствах, в том числе в таких странах, как Абхазия, Австрия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдавия, Монголия, Польша, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Чехия и Южная Осетия.