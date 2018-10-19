Журавлев: Надеюсь, в 2019 году получим достаточно серьезный рывок в решении социальных вопросов

Увеличение финансирования ряда государственных программ по основным показателям предусмотрено в проекте федерального бюджета на следующую трехлетку - с 2019 по 2021 годы.

Об этом стало известно по итогам серии заседаний комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, посвященных подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов к первому чтению. В обсуждении проектов госпрограмм приняли участие представители профильных комитетов Госдумы и ведомств.

Как пояснил вице-спикер Законодательного Собрания Челябинской области, координатор проекта «Здоровое будущее» Александр Журавлев, в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы большое количество средств предусмотрено на социальные нужды. «Приятно осознавать, что к мнению регионов прислушиваются. Сейчас наша основная задача состоит в том, чтобы сформировать софинансирование в региональном бюджете. Я надеюсь, что за 2019 год мы получим достаточно серьезный рывок в решении различных социальных вопросов», - отметил Александр Журавлев.

Так, в проекте государственной программы по развитию образования учтены пожелания и предложения по выделению средств на создание дополнительных мест в школах и решение проблемы устройства детей до трех лет в детские сады. Также выделены средства на реализацию федерального нацпроекта «Экспорт образования», который предусматривает создание новых мест в общежитиях. В целом расходы на госпрограмму составят в 2019 году 197,5 миллиарда рублей (финансирование мероприятий программы вырастет почти на 65%), в 2020 году - 184 миллиарда рублей, в 2021 – 196,3 миллиарда рублей.

Александр Журавлев напомнил, что в рамках проекта «Новая школа» будет решена задача по увеличению количества мест в школах, чтобы уйти от второй и третьей смены. «Пока данная проблема в области остается, поэтому увеличение средств на эти цели - серьезная мера», - считает вице-спикер. Также пока остро стоит вопрос с ликвидацией очередей в детских садах для малышей с 1,5 до 3 лет. «Федеральные средства помогут решить проблему, - подчеркнул Александр Журавлев. - Приятно, что увеличилось финансирование строительства общежитий для высших учебных заведений, потому что у нас в городе достаточно большое количество вузов, много студентов приезжают на учебу из городов и районов».

Увеличены расходы в федеральном бюджете и на «Развитие здравоохранения», в том числе на лечение редких (орфанных) заболеваний по программе «7 нозологий»; на Национальный календарь профилактических прививок, лечение онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых патологий. Всего в 2019 году общий объем расходов в рамках госпрограммы составит 506,3 миллиарда рублей, что превышает расходы 2018 года на 31%. В 2020 году предусмотрены расходы в объеме 760,9 миллиарда рублей, в 2021 году – 694,2 миллиарда рублей.

«Отрадно, что в федеральном бюджете уделяется большое внимание строительству детских областных больниц. Хотя мы имеем хорошую Челябинскую областную детскую клиническую больницу, но им не помешает новый современный хирургический корпус, который поможет спасать жизнь и сохранять здоровье нашим детям», - отметил региональный координатор проекта «Здоровое будущее».

Вице-спикер также для наглядности привел еще один пример: «У нас в селе Миасское Красноармейского района детская поликлиника расположилась в 12-ти зданиях, это крайне неудобно. Поэтому строительство детской поликлиники там просто необходимо». В регионе с нетерпением ожидали повышения финансирования на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан».

В проекте бюджета на предстоящую трехлетку в рамках реализации нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение» предлагается осуществлять софинансирование субъектов РФ для развития программы долговременного ухода за пожилыми гражданами. В 2019 году субсидия составит 295 миллионов рублей, в 2020-2021 годах – более 2 миллиардоврублей ежегодно.

«Для нашего региона вопрос актуальный, поскольку имеются очереди в дома престарелых. Выделение средств на строительство и реконструкцию интернатов для пожилых людей поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки», - считает Александр Журавлев.

Вице-спикер заверил, что будет организован жесткий партийный контроль над расходованием средств. «В ближайшее время проведем закрепление ответственных по проектам за теми объектами, на которые будут направлены средства», - отметил Александр Журавлев.