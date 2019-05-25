Алексей Текслер обсудил с экспертами перспективы развития региона

В пятницу, 24 мая, глава региона Алексей Текслер встретился с представителями экспертного сообщества Челябинска - специалистами разных отраслей: экономической, строительной, медицинской, образовательной. Темой дискуссии стало обсуждение перспективных направлений развития региона, сообщает пресс-служба губернатра.

Как подчеркнул Алексей Текслер, полученные в результате общения данные будут учтены в итоговом варианте его обращения к Законодательному Собранию в виде стратегических или конкретных предложений по развитию Челябинской области.

Открывая встречу, Алексей Текслер отметил, что пригласил признанных авторитетов в своей профессиональной среде и по-настоящему неравнодушных к судьбе родного края людей, чтобы выслушать их предложения по приоритетам развития региона на текущий год и ближайшие пять лет.

«Важно услышать мнение экспертов о том, как должен развиваться регион, какие проблемы есть, на что надо обратить внимание, определяя цели и задачи развития на ближайшую перспективу. И череда таких встреч будет проходить вплоть до 30 мая. Проблемы всем известны, вопрос в том, как нам их решить – это самое важное, и мнение экспертов здесь, конечно, определяющее», - подчеркнул Алексей Текслер.

«Задача любого эксперта, который работает с органами власти, заключается в том, чтобы профессионально оценить ситуацию и предложить пути решения, а задача представителя власти – принять это решение, а потом отвечать за его реализацию. К примеру, в свое время наше экспертное сообщество было приглашено на обсуждение вопроса о целесообразности строительства ВСМ Екатеринбург-Челябинск. Эксперты высказались тогда против, сказав, что нужно проект доработать. Но нас не послушали, вложили средства областного бюджета. Считаю, что в области следует создать ситуационный центр экспертов по обсуждению сложных социально-экономических проблем», - отметил директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

«Надо быть ближе к реальности, потому что в последнее время у нас часто рассматривались не всегда обоснованно проработанные и слишком масштабные проекты, поэтому мы имеем ряд проблем, - считает член Общественной палаты Челябинской области Сергей Гордеев. - К примеру, вместо ВСМ я бы посоветовал сделать упор на развитии дороги М5 «Урал». В принципе, все проекты должны быть более реальными и приносить эффект».

В процессе подготовки обращения к Законодательному Собранию Челябинской области глава региона проводит большое количество консультаций, встреч, собирает мнения экспертов по разным направлениям социально-экономического положения области.

Выступление Алексея Текслера перед Заксобранием запланировано на 30 мая, руководитель области даст оценку текущего положения дел в регионе и обозначит приоритеты развития на нынешний год и ближайшие пять лет. Ранее руководитель области встречался с депутатами, представителями общественных организаций. В ближайшее время пройдет общение с промышленниками региона.