Число претендентов на пост губернатора Челябинской области сократилось до восьми, отсеялось шестеро
Восемь претендентов на пост губернатора Челябинской области предоставили все необходимые документы и подписи в областную избирательную комиссию. Прием документов завершился 4 июля.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в облизбиркоме, документы поступили главы региона Алексея Текслера, депутата Гордумы Константина Нациевского (от КПРФ), депутата Госдумы Виталия Пашина (ЛДПР), лидера челябинского «Яблока» Ярослава Щербакова, экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, Сергея Смышляева (Родина), военного пенсионера Виктора Перова, предпринимателя Андрея Аюпова.
Не представили документы и нужное количество подписей шестеро претендентов: челябинский юрист и общественник Александр Лебедев, директор клиники FMC Степан Фирстов, Александр Комиссаров, Татьяна Якимова, свадебный фотограф Станислав Артемов, координатор Челябинского регионального отделения «Левый Фронт» Сергей Морозов.
Первым 2 июля предоставил все документы и подписи Алексей Текслер, остальные подали документы сегодня. В течение десяти дней областная избирательная комиссия проверит все представленные документы и либо зарегистрирует кандидата, либо даст мотивированный отказ. К 14 июля будет полное понимание, кто из претендентов будет участвовать в выборах губернатора.