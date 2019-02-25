Единороссы поддержали кандидатуру Елистратова для избрания на пост главы Челябинска
Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» поддержало кандидатуру временно исполняющего полномочия главы Челябинска Владимира Елистратова для избрания на выборах главы города.
Соответствующее решение принято сегодня, 25 февраля, в ходе второго этапа XXXII конференции Челябинского регионального отделения партии «Единой России».
Напомним, конкурсная комиссия отобрала четырех из 16-ти кандидатов для избрания главой города Челябинска: ВИП-главы Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, бывший глава Трехгорного Николай, адвокат Николай Шиманович и юрист Никита Мирный.
Завтра, 26 февраля, депутаты Челябинской городской Думы изберут нового главу Челябинска из четырех представленных комиссией кандидатов.
Как уже сообщало агентство, глава Челябинска Евгений Тефтелев досрочно ушел в отставку 15 ноября 2018 года, не доработав около года до окончания отведенного ему срока.
С предложением о назначении Елистратова ВИП-главы выступил губернатор Борис Дубровский на экстренном совещании, где было объявлено об отставке.
Владимир Елистратов не в первый раз приходит на смену Евгению Тефтелеву. Так было в 2009 году, когда Тефтелев покинул министерство промышленности и природных ресурсов, а во главе ведомства встал Елистратов.
Справка.
Владимир Елистратов родился в 1960 году. В 1983 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Колесно-гусеничные машины». Работал в органах УВД, на производстве, в Челябинском городском фонде имущества и РАНХиГС по специальности «Финансы и кредит».
Работал директором совхоза, служил в органах внутренних дел УВД Челябинска. С 1999 по 2003 годы – первый зампредседателя Комитета по промышленности администрации Челябинской области. До 2004 года – первый замначальника Главного управления промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С 2004 по 2010 годы – первый замминистра, министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С декабря 2013 года по май 2014 года – и.о. первого заместителя, первый заместитель гендиректора «ЧТЗ-Уралтрак». С октября 2015 года – замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам.
В июне 2009 года губернатор Петр Сумин назначил Елистратова своим
спецпредставителем на проблемном градообразующем предприятии Златоуста - ОАО «Златоустовский металлургический завод». Это был первый и удачный опыт спецпредставительства в регионе, который потом еще дважды реализовывался.
После ухода Евгения Тефтелева с поста министра промышленности области (на работу в администрацию Магнитогорска на должность вице-мэра по правовым и земельным вопросам, а затем и главы) в октябре 2009 года Владимир Елистратов возглавил министерство, которым руководил до апреля 2010 года (тогда губернатором стал Михаил Юревич и назначил министром Валерия Прудского).
С декабря 2013 года по май 2014 года Владимир Елистратов исполнял обязанности первого заместителя гендиректора «ЧТЗ-Уралтрак». В октябре 2015 года был назначен заместителем главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам. В Ноябре 2018 года – назначен ВИН-главы Челябинска.