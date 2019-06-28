Экс-глава Миасса, находящийся под следствием, на заседание Собрания депутатов пришел с женой

Бывший глава Миасса (Челябинская область) Геннадий Васьков, обвиняемый в превышении должностных полномочий и в покушении на получение взятки, пришел сегодня, 28 июня, на заседание городского Собрания депутатов.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, Геннадий Васьков пришел на заседание со своей супругой и бывшим пресс-секретарем.

Экс-глава с сопровождающими высидел все заседание и затем покинул зал. Вполне вероятно, он предполагал, что на заседании может разгореться скандал из-за внесенного в повестку заседания одного очень спорного и неоднозначного вопроса – по «Косому Пласту».

Вопрос рассмотрели, но не приняли (не хватило одного голоса). Возможно, незваные гости ожидали его принятия и на этот счет у них были свои планы.

Когда в июне 2018 года принимали решение об изменении границ поселка Верхний Атлян (включении, в том числе, и земель «Косого Пласта» в границы муниципалитета и разрешении там жилищного строительства) была допущена ошибка по конкретному земельному участку. И его не смогли зарегистрировать в регпалате.

Сейчас требуют отменить это решение на том основании, что оно не было согласовано с губернатором и профильным замом (решение по границам округа должно согласовываться). Группа депутатов вышла с предложением исправить допущенные ошибки. Но глава города Григорий Тонких настаивает на том, что порядок принятия этого решения должен быть иным. Сейчас работает согласительная комиссия.

Примечательно, что один из участков в районе Косого пласта принадлежит (в долевой собственности) бывшему первому заместителю министра экономического развития области Антону Бахаеву, который сейчас находится под следствием. По некоторым данным, этот участок экс-чиновнику подарил один из миасских депутатов, который и был инициатором рассматриваемого сегодня законопроекта.

Как ранее сообщало агентство, Геннадий Васьков был задержан 14 мая 2018 года. На следующий день ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В октябре 2018 года экс-главе было предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки»). Экс-глава больше семи месяцев провел в СИЗО, в декабре 2018 года ему смягчили меру пресечения на домашний арест. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Еще один бывший глава администрации Миасса Станислав Третьяков также находится под следствием. Его обвиняют в получении взятки. Он тоже сначала был заключен под стражу, потом отпущен под домашний арест, затем эта мера пресечения была заменена на запрет определенных действий. При этом Третьякову было запрещено посещать администрацию Миасса (также подходить к ней на расстояние ближе 50 метров).

КСП области в ходе проводимой проверки администрации Миаса выявила нарушения требований земельного законодательства в части предоставления в аренду и собственность земельных участков. «В районе разреза «Косой пласт» администрация предоставляла в аренду земельные участки, которые были фактически ограничены в обороте (заняты водоемами, находящимися в федеральной собственности. Всего было предоставлено порядка 200 тысяч квадратных метров земли», - отмечал Алексей Лошкин.