На пост главы Еткульского района смогут претендовать только три кандидата

Конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов для участия в выборах главы Еткульского муниципального района (Челябинская область). Главу предстоит избрать из этой тройки местным депутатам.

Сегодня, 20 ноября, состоялось заседание комиссии, на которой были заслушаны все 7 претендентов на пост мэра. Претенденты из «семерки смелых» представляли свое видение социально-экономического развития района и отвечали на вопросы членов комиссии.

После обстоятельной беседы комиссия приняла решение признать победителями и допустить до следующего этапа троих человек: это 55-летний вице-мэр Еткульского района Юрий Кузьменков, 44-летний заместитель главы Коркинского городского поселения Вадим Галямов и 57-летний председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Коелгинское» Анатолий Шундеев.

Отец Анатолия Шундеева - Иван Шундеев – более 40 лет руководил колхозом, а сейчас СПК.

Юрий Кузьменков в настоящий момент временно исполняет полномочия главы Еткульского района.

Вадим Галямов практически одновременно участвовал в двух конкурсах по отбору кандидатов на должность главы – в Еткульском и Коркинском районах. В Коркинском районе ему также удалось выйти в финал, но в итоге местные парламентарии отдали предпочтение женщина – главой стала Наталья Лощинина.

Не удалось пробиться в финал четверым: председатель Собрания депутатов Еткульского района Юрий Михайлов, глава Еманжелинского сельского поселения Олег Бобырев, индивидуальный предприниматель Александр Андрусенко и временно неработающий Алексей Константинов (был замом главы, но уволен после возбуждения в отношении него уголовного дела за превышение должностных полномочий).

В следующую среду, 28 ноября, состоится очередное заседание Собрания депутатов Еткульского муниципального района, на котором депутатам предстоит отдать свои голоса за наиболее подходящую, по их мнению, кандидатуру.

Как уже сообщало агентство, 26 сентября 2018 года Собрание депутатов Еткульского муниципального одобрило досрочную отставку главы Василия Головчинского, руководившего муниципалитетом в общей сложности более 23 лет. Официальная причина – по состоянию здоровья.