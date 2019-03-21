Правительство Челябинской области отправлено в отставку, но продолжает работать
Правительство Челябинской области в полном составе отправлено в отставку.
Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, вступивший в должность 20 марта 2019 года
Согласно региональному закону, правительство региона слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором области.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, все члены правительства Челябинской области продолжат работать на своих постах в статусе исполняющих обязанности, кроме одного министра. Алексей Текслер принял решение об увольнении министра дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрия Микулика в связи с утратой доверия.
Министерствам и ведомствам предстоит перестроиться на новые правила работы, времени на раскачку нет.
Как уже сообщало агентство, Алексей Текслер планирует активно встречаться с жителями области, чтобы на местах узнавать о существующих проблемах. Более открытыми для южноуральцев должны будут стать министерства, управления и иные госструктуры региона.
Министерство дорожного хозяйства и транспорта ужу сегодня намерено открыть свой телеграмм-канал. У ведомства уже есть в соцсетях своя официальная группа «Дороги Челябинской области», где размещаются все свежие дорожные новости. Аналогичное название будет и у телеграмм-канала министерства.