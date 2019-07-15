Присылайте свои новости

Президент России Владимир Путин прибудет в Магнитогорск (Челябинская область) уже предстоящей ночью.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков федеральным СМИ, сегодня ночью глава государства вылетит из Санкт-Петербурга в Магнитогорск.

Планируется, что Владимир Путин побывает на Магнитогорском металлургическом комбинате, где примет участие в торжественном пуске агрофабрики и пообщается с работниками ММК. Кроме того, запланирована рабочая встреча президента с главой Челябинской области Алексеем Текслером.

Владимир Путин впервые посетил Магнитогорск 27 ноября 1999 года через несколько месяцев после назначения председателем правительства РФ. Второй его визит состоятся 9 декабря 2000 года уже в должности президента России. В первом и во втором случае он посещал Магнитогорский металлургический комбинат.

В 2003 году Владимир Путин был в Магнитогорске несколько дней, встретил в городе Рождество. В мае 2005 года глава государства побывал в Аркаиме под Магнитогорском.

Затем Владимир Путин трижды приезжал в июле в Магнитогорск, чтобы запустить важные объекты на ММК: в 2009 году - два объекта (в том числе стан «5000»), в 2011 году – первая очередь стана «2000», в 2016 году - вторая очередь комплекса холодной прокатки стан 2000. В последний день 2018 года Владимир Путин приезжал в Магнитку в связи с произошедшей трагедией – от взрыва газа обрушился подъезд дома, погибли 39 человек.

Справка.

Владимир Путин впервые посетил Магнитогорск 27 ноября 1999 года, будучи председателем правительства РФ (на эту должность он был назначен 16 августа 1999 года)

Тогда он побывал на ММК, осмотрел стан 2000 горячей прокатки, кислородно-конверторный и доменный цеха, встретился с сотрудниками комбината и провел рабочее совещание по вопросам развития Челябинской области.

В 2000 году 31 марта Владимир Путин, будучи исполняющим обязанности президента РФ, посетил расширенное заседание коллегии Минатома России, состоявшееся в Снежинске.

В следующий раз Владимир Путин приехал в Магнитогорск 9 декабря 2000 года уже в должности президента России. В аэропорту Магнитки его встречал губернатор Петр Сумин. Глава государства посетил ММК, провел совещание с руководителями Челябинской области. Вечером Владимир Путин принял участие в первом международном турнире по дзюдо на Кубок Президента РФ.

Затем Владимир Путин приезжал в Магнитогорск 5 января 2003 года. Он провел в горнолыжном центре «Абзаково» рабочую встречу с губернатором Челябинской области Петром Суминым. Губернатор подарил Владимиру Путина гарнитур холодного оружия, изготовленный златоустовскими мастерами специально к 50-летию президента.

Владимир Путин встретил Рождество в регионе. Он отстоял рождественское богослужение в агаповском храме Владимирской иконы Божьей Матери. Президент России передал в дар сельскому храму уникальную церковную чашу. Затем Владимир Путин уехал в Абзаково, где катался на лыжах.

В мае 2005 года Владимир Путин посетил Челябинскую область уже с двухдневным визитом. 16 мая он заехал в природно-ландшафтный и историко-культурный центр «Аркаим» под Магнитогорском и провел в Челябинске совещание по вопросам социально-экономического развития Уральского федерального округа.

В 2007 году 17 августа президент Владимир Путин приезжал в Челябинскую область для участия в совместных антитеррористических командно-штабных учениях армий шести государств ШОС «Мирная миссия-2007». Помимо главы российского государства за учениями наблюдали председатель КНР Ху Цзиньтао, президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии - Курманбек Бакиев, Таджикистана - Эмомали Рахмонов и Узбекистана - Ислам Каримов.

В 2009 году 24 июля глава правительства РФ Владимир Путин запустил в эксплуатацию два крупных производственных объекта на Магнитогорском металлургическом комбинате – толстолистовой стан «5000» и агрегат нанесения полимерных покрытий. Премьер провел совещание с руководителями ведущих металлургических предприятий страны. Встреча была посвящена мерам государственной поддержки отрасли.

В 2010 году 23 июля председатель правительства России Владимир Путин вновь посетил Челябинск, провел совещание по развитию черной металлургии и встретился с губернатором Юревичем.

В 2011 году 15 июля премьер Владимир Путин ввел в эксплуатацию первую очередь комплекса холодной прокатки – стан «2000», встретился с губернатором Михаилом Юревичем

В субботу, 4 февраля 2012 года, председатель правительства РФ Владимир Путин приехал в маленький шахтерский поселок Роза с численностью жителей около 14,5 тысячи человек и оценил самую глубокую яму в Евразии - угольный разрез «Коркинский». После этого визита началось масштабное переселение жителей этого поселения (переселено около 4 тысяч человек).

В 2012 году 16 июля президент России Владимир Путин принял участие в запуске второй очереди комплекса холодной прокатки стан 2000 на ОАО «ММК», провел встречу с рабочими и руководством завода, а также осмотрел новые цеха.

В 2014 году 31 августа президент России, почетный президент международной федерации дзюдо Владимир Путин приезжал в Челябинск на чемпионат мира по дзюдо.

В 2016 году 5 декабря Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска производственной линии с использованием нанотехнологий на предприятии ООО «Этерно» - совместном проекте Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) и ОАО «Роснано». Также он провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности в государственном ракетном центре имени академика Макеева (Миасс).

В 2017 году 9 ноября Президент России Владимир Путин прилетал в Челябинск. Он познакомился с новым производством компрессорного завода, встретился с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и провел пленарное заседание форума межрегионального сотрудничества с участием руководителей министерств и ведомств, глав ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан. Улетая из Челябинска Владимир Путин уже из самолета позвонил одному из активистов движения «Стоп ГОК», выступающих против строительства Томинского ГОКа в Челябинске, и представителю инициативной группы обманутых дольщиков строительной компании «Речелстрой».

Владимир Путин приезжал в Магнитогорск и 31 декабря 2018 года. Тогда при взрыве бытового газа обрушился седьмой подъезд 12-подъездного дома №164 на проспекте Карла Маркса, в результате погибли 39 человек. Глава государства побывал на месте трагедии, в больнице, провел совещания и дал ряд поручений.