Состоятся пикеты, приуроченные к столетию захвата Челябинска «белочехами»

В Челябинске 27 мая представители движения «Суть времени» проведут одиночные пикеты, приуроченные к столетней годовщине захвата Челябинска войсками Чехословацкого корпуса, более известных среди граждан, как «белочехи».

Целью акции является напоминание о событиях вековой давности, ставших отправной точкой Гражданской войны и широкомасштабной интервенции иностранных держав на территорию нашей страны.

Несмотря на то, что солдатам и офицерам корпуса повсеместно открывают памятники, на которых говорится, что они являлись ни много ни мало «храбрыми борцами за свободу и самостоятельность своей земли, России и всего славянства» (цитата с памятника в Челябинске), мы заявляем, что Россия как таковая интересовала чехов и словаков с весьма прагматической точки зрения. Сначала как страна, способная воевать с австро-германским союзом и тем самым способствовать освобождению чехословацких земель, а затем — как объект грабежа. Ввязавшись в Гражданскую войну, чешские легионеры действовали на нашей территории с жестокостью оккупантов, говорится в пресс-релизе регионального отделения движения.

Памятник установлен в Челябинске в 2011 году. Он посвящен событиям 14 мая 1918 года, когда на станции Челябинск произошёл мятеж легионеров чехословацкого корпуса, двигавшегося во Владивосток, чтобы оттуда через Тихий океан вернуться в Европу.

Чехи и словаки разоружили местный отряд Красной гвардии и захватили 2800 винтовок и артиллерийскую батарею из оружейного арсенала города.

Затем мятежники соединились с армией Колчака и захватили власть в городе. В боях с частями Красной армии в городе и его окрестностях погибли более двухсот солдат корпуса.

Подробнее об истории корпуса можно узнать из заметки «Белочехи: спасители России от ужасов большевизма или обыкновенные интервенты».

Одиночные пикеты пройдут 27 мая на Привокзальной площади у памятника белочехам и на Площади Павших Революционеров с 14:00 до 14:30.

Фото из открытых источников