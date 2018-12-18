В Челябинске дан старт конкурсу по отбору кандидатов на пост главы

Сегодня, 18 декабря, дан старт конкурсу по отбору кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Челябинска.

Соответствующее решение принято на 47-м внеочередном заседании Челябинской городской думы 18 декабря.

С докладом по этому вопросу выступал председатель думской комиссии по местному самоуправлению Владимир Бодров.

Претенденты на пост главы смогут подать документы с 20 декабря 2018 года до 15 января 2019 года. Затем еще месяц уйдет на проверку представленных претендентами сведений. По результатам проверки будет принято решение о допуске заявившихся к конкурсу.

Конкурс предлагается провести 22 февраля 2019 года. Конкурсная комиссия отберет не менее двух кандидатов для участия в финале.

Сегодня депутаты утвердили свою половину конкурсной комиссии. В комиссию вошли спикер городского парламента Станислав Мошаров, первый вице-спикер Сергей Овчинников, вице-спикер Андрей Шмидт и председатель комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству Владимир Бодров. Вторую половину определит губернатор Борис Дубровский.

По словам спикера Станислава Мошарова, пока говорить о том, кто войдет в число претендентов на должность градоначальника, рано. Круг лиц, который может участвовать в конкурсе, достаточно широкий. «Это все те, кто соответствует заявленным требованиям», - отметил спикер.

Участником конкурса может быть гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом, достигший 21 года, имеющий высшее образование, обладающий знаниями Конституции РФ, отраслевых законов, Бюджетного Кодекса, а также навыками управленческой деятельности.

Кандидатом придется пройти собеседование и представить программу социально-экономического развития города Челябинска.

На сегодня уже публично заявил о своем желании побороться за пост главы города эко-активист Василий Московец.

Станислав Мошаров после заседания признался, что пока не определился насчёт своего участия в конкурсе. Хотя, если он уже согласился войти в состав конкурсной комиссии, то, значит, в конкурсе участвовать не будет (не сможет же он сам себя выбирать).

Напомним, 20 ноября 2018 года депутаты Челябинской городской Думы одобрили сложение полномочий главой Евгением Тефтелевым и назначение ВИП-главы Владимира Елистратова.