Мэрия: Изменение статуса Московца в уголовном деле не связано с его намерением бороться за пост главы

Изменение статуса эко-активиста Василия Московца со свидетеля на подозреваемого в уголовном деле по Томинскому ГОКу никак не связано с его намерением выдвигаться на пост главы Челябинска. Об этом официально заявили в городской администрации.

Василий Московец на своей странице в соцсети написал, что в понедельник, 17 декабря, он вызван на допрос в главное следственное управление области в качестве подозреваемого по уголовному делу о поджоге имущества на строительной площадке Томинского горно-обогатительного комбината (проект Русской медной компании).

Ранее Московец объявил о своем намерении участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Челябинска как единый кандидат от оппозиционных патриотических движений города.

«Нет никаких сомнений в том, что эти действия (вызов на допрос в качестве подозреваемого – прим. ред.) вызваны решением принять участие и в конкурсе на должность главы г. Челябинска, нашим планом не дать чиновникам устроить "междусобойчик", провести честный, открытый, объективный и прозрачный для общества конкурс», - написал Московец.

Эко-активист предполагает, что его хотят заключить под стражу, как минимум, на период подачи документов для участия в конкурсе. «После объявления постановления о привлечении в качестве подозреваемого, следователь вправе избрать меру пресечения», - уточняет активист.

В администрации Челябинска категорически опровергают предположение Василия Московца. Как пояснил начальник Управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов, на данным момент Василий Московец не является кандидатом на пост главы города, так как еще даже не объявлен конкурс. Завтра, 18 декабря, на очередном заседании Челябинской городской Думы планируется утвердить положение о конкурсе и официально объявить сам конкурс.

«Администрация города не видит никакой связи между уголовным делом господина Московца и его заявлением о желании стать главой города Челябинска», - заявил Владимир Сафонов и уточнил, что Московца ещё полгода назад уведомили о том, что могут перевести из свидетелей в подозреваемые. «Поэтому заявление о желании выдвинуться в мэры выглядит сегодня как попытка создать себе политическое прикрытие и уйти от уголовной ответственности», - считают в городской администрации.

Василий Московец на своей странице написал, что собирается после 18 декабря подать документы для участия в конкурсе на должность главы. Он призывает провести прямую интернет-трансляцию с заседания конкурсной комиссии и заседания городской думы, чтобы челябинцы (а не только конкурсная комиссия и депутаты) также смогли познакомиться с программами всех кандидатов.

Активист также считает необходимым, чтобы в положении о конкурсе была предусмотрена возможность подачи документов кандидатами через представителя. Напомним, 20 ноября 2018 года депутаты Челябинской городской Думы одобрили сложение полномочий главой Евгением Тефтелевым и назначение ВИП-главы Владимира Елистратова.

По прогнозам, новый глава Челябинска может быть избран в феврале-марте 2019 года.