Челябинский защитник осужденных попал в аварию во время ночной операции сотрудников ГУФСИН

Оказался не в том месте и не в то время заместитель председателя ОНК по Челябинской области Федор Бельке, когда в пятницу ночью, седьмого декабря, возвращался на своем автомобиле с работы домой. В этот момент оперативники управления ГУФСИН по Челябинской области проводили ночную операцию по задержанию злоумышленника.

Дело в том, что сотрудникам ведомства поступила оперативная информация о том, что ночью, седьмого декабря, будет совершена попытка переброса через «колючку» наркотиков для осужденных. Силовики организовали засаду в том месте, где должно было состояться преступление. В этот момент челябинский общественник возвращался на своей машине с работы домой.

«Эта нелепая случайность произошла неожиданно на одной из улиц Металлургического района, - рассказывает правозащитник Федор Бельке. – Путь мне преградили несколько автомобилей. Внезапно один из автомобилей рванул в сторону и стукнул мою автомашину. Не останавливаясь, он поехал вперед и протаранил другой автомобиль. Как потом мне сказали, это был автомобиль сотрудников исправительной системы.

Челябинец Федор Бельке на своей «Ладе-Гранте» остановился. Увидел только тот момент, когда за уезжавшей серебристой моделью «жигулей» 14-й модели рванула погоня. Больше участников дорожно-транспортного происшествия он и не видел. Их след простыл в ночи. Челябинцу пришлось вызывать на место происшествия сотрудников ГИБДД.

«Это только потом они мне сказали, что в это время проводилась операция. Сотрудники полиции оказались осведомлены об этом происшествии, - продолжает местный общественник. – Сначала стало смешно, а потом и обидно за то, что найти виновника аварии будет очень и очень сложно».

После оформления всех документов по ночному происшествию, Федор Бельке попал домой только в четвертом часу утра. На следующий день ему пришлось ехать в городской пункт оформления дорожно-транспортных происшествий. Там ему пришлось провести весь субботний день. Но на этом дело не закончилось. Лишь на следующий день, в воскресенье, потерпевшему в аварии удалось получить справку о ДТП. Документы по аварии сотрудники полиции отправили в городской отдел розыска автомобиля, участвовавшего в аварии.

«Я до сих пор пребываю в некотором шоке из-за такой нелепой аварии, - вспоминает Федор Бельке. – А еще из-за того, что на такое казусное происшествие пришлось потратить кучу свободного времени. Люди в отделении сидят часами и сутками, чтобы оформить аварию. Сотрудников в ГИБДД не хватает, работает один человек».

В результате, документы по ночной аварии ему все-таки удалось оформить. Информационному агентству «Урал-пресс-информ» стало известно из собственных источников о том, что в ту ночь злоумышленника все-таки задержали. А это значит, что владельцу протараненного автомобиля будет кому предъявить претензии за нанесенный ущерб.