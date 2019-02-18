Домашний арест экс-замминистра Бахаева и срок следствия по его уголовному делу продлены на два месяца

Срок следствия по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, продлено на два месяца. На этот же срок продлен и домашний арест обвиняемого.

Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном следственном управлении СКР, куда в ноябре 2018 года УФСБ передало дело для дальнейшего расследования.

Срок следствия по уголовному делу в отношении Антона Бахаева и его домашний арест продлены до 19 апреля 2019 года. Всего срок домашнего ареста продлен 9 месяцев.

Как уточнили в пресс-службе Центрального районного суда, с ходатайством о продлении срока домашнего ареста в отношении Бахаева обратился следователь. Его поддержал прокурор. Обвиняемый и защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя, но просили некоторого послабления условий для обвиняемого

Суд пошел навстречу и увеличил время ежедневной прогулки обвиняемого до трех часов. Бахаеву также разрешили общаться с защитниками по телефону.

Обвиняемый просил разрешение на регулярное посещение оздоровительного комплекса. Суд отказал в удовлетворении этой просьбы.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как уже сообщало агентство, Бахаев был задержан 19 июля 2018 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств при организации российско-казахстанского форума, проходившего в Челябинске в ноябре 2017 года с участием президентов двух государств. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Изначально его взяли под стражу на 2 месяца. Бахаев написал явку с повинной, 25 июля в ходе дополнительного допроса дал подробные признательные показания. Он также заявил о готовности заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. И 14 сентября 2018 года Центральный районный суд Челябинска изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Еще один фигурант уголовного дела - руководитель автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова. Она была задержана 20 июля 2018 года. В настоящий момент Алейникова находится под подпиской о невыезде.

Третьего фигуранта «дела Бахаева» - директора производственно-рекламной группы «Элефант», депутата Центрального районного совета Челябинска Михаила Смирнова - задержали 24 января 2019 года. Ему также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Изначально в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но затем она была изменена на домашний арест.