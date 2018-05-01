ДТП и снег привели к заторам на М-5

Дорожно-транспортное происшествие и выпавший снег привели к заторам на федеральной трассе М-5 в Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МЧС области, ДТП произошло первого мая в 9 часов 47 минут по местному времени на повороте на М-5 в Златоустовском городском округе.

Легковой автомобиль съехал в кювет. «Пробка после Златоуста в сторону Челябинска», сообщают очевидцы в соцсетях.

Усугубляют ситуацию и неблагоприятные погодные условия – выпал снег, а большая часть автомобилей на летней резине. «После Усть-Катава снег мокрый. На дорогах до Атляна снег. На Уреньге мокрый снег. Гололед и каша на хребте», - делились автомобилисты наблюдениями. Ближе к вечеру, снег на дорогах практически растаял, оставшись лишь на обочинах.