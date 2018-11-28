Коллектора, который довел южноуральца до самоубийства, отправили в колонию-поселение. Выбивая долг, он за пять дней так запугал мужчину, что тот залез в петлю.

Кунашакским районным судом Челябинской области вынесен приговор в отношении коллектора Аркадия Никольского. Он признан виновным в доведении до самоубийства путём угроз, систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.

В 2015 году местный житель взял два микрозайма в сумме пяти и семи тысяч рублей в микрофинансовой организации «Авик», но расплатиться не смог. Долг был передан в агентство по взысканию ООО «Инвест-Гарант».

«В период с 25 по 28 сентября 2015 года Аркадий Никольский, являясь работником ООО «Инвест-Гарант», специализирующейся на внесудебном взыскании просроченной кредиторской задолженности, преследуя корыстную цель получения материальной выгоды, используя средства сотовой связи, осуществляя телефонные звонки и направляя СМС-сообщения со своего абонентского номера должнику и его жене, представляясь вымышленным именем, агрессивно высказывал требования передачи денежных средств», - сообщили в пресс-службе суда Кунашакского района.

Также коллектор угрожал повредить имущество и причинить вред здоровью. Угрозы сопровождались нецензурными словами, оскорблениями, оскорбительными прозвищами.

Семейная пара испугалась угроз и 29 сентября 2015 года написала заявление об угрозах прокурору Кунашакского района.

«Но в этот же день, мужчина, будучи неспособным более испытывать угрозы, жестокое обращение и систематическое унижение человеческого достоинства со стороны коллектора, совершил самоубийство. Он повесился на веревке в хозяйственных постройках своего дома», - добавили в пресс-службе суда.

В судебном заседании коллектор Аркадий Никольский свою вину не признал.

Судом коллектору назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

Это не первый случай, когда коллекторы доводят жителей региона до самоубийства. В 2015 году 45-летний южноуралец не выдержал прессинга со стороны коллекторского агентства. Задолжав микрофинансовой организации миллион рублей, мужчина ежедневно выслушивал угрозы – коллекторы терроризировали его как по телефону, так и «вживую». В результате мужчина повесился, в предсмертной записке ясно указав причину своего поступка. У него осталась дочь – инвалид первой группы.

В 2017 году коллекторы обстреляли окна пенсионерки Находившейся внутри женщине пуля пробила бровь. Ей понадобилась медицинская помощь с наложением швов.

Отметим, полномочия по надзору за деятельностью МФО и коллекторских организаций с января 2017 года возложены на Федеральную службу судебных приставов. Поэтому во всех случаях нарушений Закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» должникам следует обращаться в службу судебных приставов.