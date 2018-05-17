Нарушители противопожарной безопасности заплатят штраф

Специалисты Главного управления лесами Челябинской области провели 16 проверок соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и 4 тысяч 754 рейда

В ходе данных мероприятий составлено 128 протоколов об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 115 физических лиц, 9 – должностных и 1 – юридическое. Сумма наложенных административных штрафов составляет 137 тысяч рублей.

В отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области для расследования передано семь дел по насаждениям, поврежденным до степени прекращения роста. Главным управлением лесами региона возбуждено 355 дел по насаждениям, поврежденным не до степени прекращения роста.

Как сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 20 термоточек, из которых 19 связаны с палом травы. За сутки выявлено и ликвидировано 4 крупных пожара в лесах на территории Сосновского, Каслинского, Кыштымского и Чебаркульского (военного) лесничеств. Пожарные расчёты за сутки выполнили 144 выезда на тушение огня. За истекшие сутки в отношении виновных составлено 39 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, в Челябинской области с 28 апреля введен особый противопожарный режим. В 33 муниципальных образованиях установлен IV класс горимости по региональной шкале, в 10 муниципалитетах – III класс горимости. В этот период запрещается разводить открытый огонь в любом виде.