В Челябинске на объектах с массовым пребыванием людей выявлено больше 1000 нарушений
В Челябинске на объектах с массовым пребыванием людей выявлено больше 1000 нарушений. На предмет соблюдения требований пожарной безопасности проверена 71 организация.
Об этом говорили сегодня, 7 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.
«В Челябинске проверен 71 объект с массовым пребыванием людей, в том числе 17 торгово-развлекательных комплексов, 9 досуговых организаций, 28 объектов спорта. Выявлено 1099 нарушений», - рассказал начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Александр Рымарев.
Напомним, после пожара в «Зимней вишне» генеральная прокуратура поручила повсеместно по всей России провести комиссионные проверки объектов с массовым пребыванием людей.
Порядка 5 тысяч из почти 14 тысяч объектов уже проверено.
182 объекта имеют грубые нарушения требований пожарной безопасности, в связи с чем, требуются оперативные судебные решения о приостановке их деятельности.
Органы прокуратуры направили в суды 69 материалов, однако решения приняты пока только в отношении 14 объектов.