Насиловал, угрожал и грабил: вынесен приговор рецидивисту из Пластовского района

Житель Пластовского района (Челябинская область) семь лет насиловал свою падчерицу. Он также угрожал убить ее, жену и тещу. На счету преступника еще и смерть пенсионерки, и применение насилия в отношении сотрудника ГИБДД.

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Пластовского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных целым «букетом» статей уголовного кодекса.

«В суде установлено, что преступник в сентябре 2012 года в одном из сел Пластовского района с целью хищения имущества проник в дом 74-летней односельчанки, напал на нее с ножом. Убедившись в смерти пенсионерки, похитил имущество на сумму около 5 тысяч рублей, после чего поджег дом, причинив ущерб около 300 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре региона.

В период 2010-2016 годов он неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней падчерицы, а также в период 2015-2016 годов высказывал угрозы убийством в адрес падчерицы, жены и тещи.

В сентябре 2016 года мужчина был задержан за применение насилия в отношении сотрудников ДПС, которые остановили его за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Суд приговорил виновного к 22 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования дочери убитой пенсионерки и взыскал 302 тысячи рублей в счет возмещения причиненного имущественного вреда и 1,5 миллиона рублей морального вреда.