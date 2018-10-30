Обвиняемый в получении взятки замглавы района Челябинска остался без работы и без партбилета

Заместитель главы Металлургического района Челябинска Олег Спицын, обвиняемый в получении взятки, уволен с занимаемой должности. Кроме того, приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

Напомним, замглавы был задержан 19 октября 2018 года за то, что вымогал откат у бизнесмена в обмен на выгодный контракт по кошению травы. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Свою вину чиновник признал.

Металлургический районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении обвиняемого. Как сообщила консультант суда Наталья Белозёр, в отношении Олега Спицына избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца – до 18 декабря 2018 года.

После задержания мужчине стало плохо. По состоянию здоровья обвиняемый госпитализирован.

По данным следствия, Спицын получил взятку в сумме 120 тысяч рублей от частного предпринимателя за заключение с ним в мае 2018 года муниципального контракта на покос травы на территории района.

В администрации Металлургического района уточнили, что Олег Спицын был уволен с занимаемой должности с 18 октября 2018 года.

В региональном отделении «Единой России» сообщили, что членство Олега Спицына в партии приостановлено в связи с фактом возбуждения уголовного дела в отношении него. Соответствующее решение принято на общем собрании первичного отделения, которое состоялось 22 октября 2018 года.

Обвиняемого временно исключают из рядов партии на период следствия. Членство в партии будет приостановлено на основании пунктов 4.4.6 и 4.4.7 Устава, а также на основании изменений в Устав, принятых XIV съездом партии. Традиционно такое решение принимается в отношении членов партии, в отношении которых возбуждаются уголовные дела. Если вина обвиняемого будет доказана, то его после вынесения судом вердикта исключат из партии. Если все обвинения будут сняты, то его вновь восстановят в рядах единороссов.