Подозреваемых в убийстве бизнесмена Дмитрия Лебедева из Магнитогорска отправили в СИЗО

Подозреваемых в убийстве бизнесмена Дмитрия Лебедева из Магнитогорска (Челябинская область) отправили в СИЗО. За решеткой они проведут 2 месяца.

Правобережный районный суд Магнитогорска из брал меру пресечения для подозреваемых в жесткой расправе над Дмитрием Лебедевым.

«В отношении Насырова, Хасанова и Макорина, обвиняемых в похищении и убийстве предпринимателя Дмитрия Лебедева, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - сообщила консультант Правобережного районного суда Магнитогорска Елена Полкунова.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 24 мая, произошло резонансное убийство.

Рано утром у дома на проспекте Ленина было обнаружено тело местного предпринимателя со следами насильственной смерти. По предварительным данным, он умер в результате ножевых ранений.

Следственные органы СУ СК России по Челябинской области возбудили по данному факту уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

Убийство бизнесмена Дмитрия Лебедева было раскрыто по горячим следам. Задержаны трое подозреваемых.

Как сообщает группа предприятия «Право роста», появились новые подробности резонансного убийства Дмитрия Лебедева.

Как нам стало известно, преступники работали в коллекторском агентстве.

Должны были выбить долг в 21 миллион рублей.

С заданием исполнители не справились, когда Лебедев сорвал маску с одного из нападавших и узнал его, испугались и спонтанно решились на убийство.