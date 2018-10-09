Прокуратура поставила «крест» на нарушениях в могильном бизнесе магнитогорцев

По требованию прокуратуры устранены нарушения законодательства о похоронном деле на кладбищах Магнитогорска (Челябинская область).

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска на основании обращений граждан провела проверку исполнения законодательства о похоронном деле.

В ходе проверки в деятельности ООО «ЕвроСервис» выявлены нарушения земельного законодательства, касающиеся самовольного занятия муниципальных земельных участков, расположенных на кладбищах Магнитогорска, и использование их в коммерческих целях.

"Установлено, что ООО «ЕвроСервис» на Левобережном, Правобережном, Южном и Ново-Северном кладбищах Магнитогорска на безвозмездной основе использовало расположенные на территориях кладбищ участки для ведения коммерческой деятельности: под выставочные площадки с размещением образцов продукции. Это надгробные сооружения, ограды, лавки, столы, разгрузочно-погрузочные площадки, склады и производственные площадки, на которых производится сборка, подготовка надгробных сооружений", - сообщила старший помошник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Магнитогорский территориальный отдел Росреестра, рассмотрев постановление прокуратуры, привлек ООО «ЕвроСервис» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, с целью устранения нарушений земельного законодательства главе администрации Магнитогорска внесено представление. В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения устранены, самовольно занятые коммерческой организацией земельные участки освобождены.