Прокуратура требует возбудить уголовное дело против руководства челябинского транспорта

Прокуратура Челябинска по поручению прокурора области Виталия Лопина на основании информации Контрольно-счетной палаты города провела проверку в отношении ООО «Общественный городской транспорт». В ходе проверки были выявлены факты умышленного завышения стоимости ремонтных работ за счет применения повышающих коэффициентов, не предусмотренных условиями заключенного с ООО «Первая Гильдия+» договора на сумму свыше 3,5 миллиона рублей. Более того, установлены случаи фиктивного оформления должностными лицами ООО «ОГТ» работ по техническому обслуживанию автобусов на сумму свыше 2,7 миллиона рублей.

«С учетом изложенного, в действиях неустановленных лиц из числа руководства ООО «ОГТ» и ООО «Первая Гильдия+», похитивших указанным выше обманным способом денежные средства ООО «ОГТ» на сумму свыше шести миллионов рублей, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по городу Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Также в ходе ранее проведенных проверок прокуратура города установила прямую корыстную заинтересованность руководства ООО «Первая Гильдия+» в совершении противоправных действий в отношении ООО «ОГТ» с использованием своего служебного положения. По данным фактам по материалам прокурорского проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в ноябре 2018 года по требованию прокуратуры в отношении экс-заместителя директора ООО «Общественный городской транспорт» Рустама Тимуршина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Было установлено, что бывший заместитель директора Рустам Тимуршин является руководителем ООО «Первая гильдия+», которое также осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок.

Злоупотребляя полномочиями, вопреки интересам ООО «Общественный городской транспорт», он организовал движение автобусов общественного городского транспорта на маршрутах, пересекающихся с маршрутами, обслуживаемыми ООО «Первая гильдия+», в результате чего существенно снизил получаемую выручку на маршрутах ООО «Общественный городской транспорт.

Кроме того, через ранее созданное им же юридическое лицо Тимуршин приобрел шесть автобусов, которые в последующем были переданы ООО «Общественный городской транспорт» на основании договора, устанавливающего завышенную стоимость арендной платы. Таким образом, он подготовил и обеспечил заключение заведомо невыгодного договора аренды техники с аффилированной ему организацией.

Действия Рустама Тимуршина повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам работников ООО «Общественный городской транспорт» в сфере оплаты труда.

Напомним, прокуратура Челябинской области ранее возбудила административное дело в отношении директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода по статье 5.27 «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», части шестой «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

Также надзорное ведомство инициировало доследственную проверку в отношении директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Основанием для этого стал 16-миллионный долг перед работниками предприятия. Из-за этого второго ноября автобусы не вышли на линию. Сейчас все долги перед транспортниками погашены. Рустам Тимуршин со своей должности уволен.