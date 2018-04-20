Проверка банка на площади Революции Челябинска завершена

Проверка здания «Челябинвестбанка» на площади Революции полицейскими и силовиками оказалась следствием сообщения о подозрительном предмете, которое поступило в правоохранительные органы сегодня, 20-го апреля, в начале первого дня.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказала исполняющая обязанности начальника пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По ее словам, проверка закончилась спустя примерно полтора часа – опасный предмет, который в банке искали с помощью служебных собак, обнаружен не был.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как ранее сообщало агентство, из здания банка массово эвакуировались люди, силовики и полицейские проводили на месте весь необходимый комплекс мероприятий.