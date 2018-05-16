Сегодня решается судьба гендиректора «Речелстроя» Андрея Пязока

Сегодня, 16 мая, решается судьба учредителя и гендиректора «Речелстроя» Андрея Пязока. Срок содержания его под стражей истекает 19 мая.

Дело рассматривается в Центральном районном суде Челябинска.

Андрей Пязок находится под стражей из-за возбужденного уголовного дела по обвинению по статье «Мошенничество» по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилых домов микрорайона «Lake City» в период 2015-2016 годов.

Учредитель строительной компании «Речелстрой» Андрей Пязок был задержан 11 декабря 2017 года.

По уголовному делу проводятся необходимые бухгалтерские и оценочные экспертизы, признаны потерпевшими более 1300 граждан.

14 мая в отношении Андрея Пязока возбуждено еще уголовное дело. На этот раз по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов».

«По данным следствия, они в течении 2016 года направили более 297 миллионов рублей средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством жилых домов. В настоящее время следственной группой, в которую включены наиболее опытные следователи аппарата следственного управления проводятся неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», - сообщает СКР по региону.

Сегодня суд должен принять решение останется ли Андрей Пязок под стражей или выйдет на свободу.