СКР прокомментировал задержание мэра Миасса Геннадия Васькова

СКР прокомментировал задержание мэра Миасса (Челябинская область) Геннадия Васькова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Миасского городского округа Геннадия Васькова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий».

«По данным следствия, в 2017 году в городе Миасс подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада», - сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Подозреваемый задержан.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, сегодня утром, 14 мая, в администрацию Миасса приехали сотрудники силовых структур. Они проводили обыски в кабинете Геннадия Васькова.

Сам Геннадий Васьков в этот момент на работе отсутствовал. Силовиков интересовали документы, которые могут быть связаны с вводом в эксплуатацию детского сада «Умка».

Около часа дня глава округа Геннадий Васьков появился возле администрации. Едва градоначальник скрылся в дверях, с другой стороны появились двое людей в камуфляжах и масках и человек в штатском. Они зашли в мэрию, а через несколько минут вышли вместе с Васьковым.

В сопровождении силовиков мэра Миасса посадили в микроавтобус и увезли.

Напомним, в пятницу глава города Геннадий Васьков написал заявление об увольнении на имя главы региона Бориса Дубровского. Губернатор заявление принял.

Также сегодня стало известно, что в администрации Миасса грядут масштабные изменения.

Уже уволился начальник правового управления Дмитрий Мелёхин,.

Сегодня также заявление написали советник главы по социальным вопросам Тадий Уминский, замглавы по вопросам экономики Ирина Серко и руководитель аппарата администрации Николай Беляев.