Станислава Третьякова заключили под стражу на 2 месяца

Бывший глава администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислав Третьяков, обвиняемый в получении взятки, отправлен под стражу на два месяца.

Сегодня, 8 ноября, Центральный районный суд Челябинска избрал в отношении Станислава Третьякова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Ему предстоит провести в СИЗО до 7 января 2019 года.

Напомним, с ходатайством о заключении под стражу выступил следователь. Прокурор его поддержал. Сторона защиты просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, – домашний арест или залог в сумме 5 миллионов рублей.

Суд принял решение поддержать ходатайство следствия. Постановление не вступило в силу. Как пояснил адвокат Дмитрий Медведев, в ближайшие дни сторона защиты намерена обжаловать решение о мере пресечения.

Напомним, Третьякову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка, пояснили в региональном следственном управлении СКР. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Станислав Третьяков своей вины не признает.