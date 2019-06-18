Присылайте свои новости

Суд продлил срок домашнего ареста бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки.

Соответствующее решение принял сегодня, 18 июля, Челябинский областной суд, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе суда.

Суд, рассмотрев материал досудебного производства, продлил Антону Бахаеву срок домашнего ареста до 19 октября 2019 года, сохранив и все ранее установленные запреты. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее Центральный районный суд предоставил некоторые послабления для обвиняемого. Увеличено время ежедневной прогулки до трех часов. Бахаеву также разрешили общаться с защитниками по телефону.

Как уже сообщало агентство, Бахаев был задержан 19 июля 2018 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств при организации российско-казахстанского форума, проходившего в Челябинске в ноябре 2017 года с участием президентов двух государств. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В июне 2019 года ему было предъявлено еще одно обвинение - в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Изначально Бахаева взяли под стражу на 2 месяца, но после подробных признательных показаний мера пресечения была изменена на домашний арест (с 14 сентября 2018 года).

Еще один фигурант уголовного дела директор производственно-рекламной группы «Элефант», депутат Центрального районного совета Челябинска Михаил Смирнов. Его задержали 24 января 2019 года. Ему также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Изначально в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но затем она была изменена на домашний арест. Срок его домашнего ареста также был продлен до 19 октября.

Третий фигурант - руководитель автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова. Она была задержана 20 июля 2018 года. В настоящий момент Алейникова находится под подпиской о невыезде.