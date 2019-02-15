В Карталах помощник по хозяйству «выбивал» из старушки деньги

В Челябинской области будут судить жителя Карталов, который помогал 91-летней пенсионерке по хозяйству, а когда она отказалась дать ему денег, то жестоко избил старушку и поджег ее дом. Выбраться из горящей избы бабушка не смогла.

Прокуратура Челябинской области уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего карталинца. Он обвиняется в убийстве, разбое и поджоге.

Вечером 19 мая 2018 года он пришел к старушке в дом и стал просить у нее денег. Та отказал молодому человеку и выгнала его. Тогда он ночью проник в жилище пенсионерки через окно, нанес ей несколько ударов по голове и вновь потребовал денег, но опять получил отказ. После этого обвиняемый обыскал дом, но ничего не нашел. Бабушка в силу преклонного возраста все ценности и деньги хранила у дочери.

«С целью скрыть следы совершенного преступления, поджег жилое помещение, причинив ущерб в размере 680 тысяч рублей. Смерть потерпевшей наступила в результате отравления продуктами горения. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.