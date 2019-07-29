В реке Миасс нашли боевой снаряд
Происшествия
Сегодня, 14:56

При очистке реки Миасс плавучий экскаватор достал со дна боевой снаряд. Он был обнаружен практически напротив Торгового центра

В Челябинске в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС продолжается очистка русла реки Миасс. Что только не поднимал со дна плавучий экскаватор. Это были магазинные тележки, автомобильные шины, металлолом, сумки и различные вещи. На этот раз в ковше экскаватора оказался артиллерийский снаряд.

На место выезжали сотрудники ОМОНа, полиции и МЧС.

«Обнаруженный предмет никакой опасности для людей не представлял», - пояснила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Отправить новость
Общество
25.07.19 14:00
В рамках саммитов ШОС и БРИКС
Челябинск примет международный онкологический конгресс и подпишет противораковую декларацию
Экономика
22.07.19 13:52
Что получит Челябинск
Наталья Котова о переносе саммитов: Жизнь продолжается
Политика
19.07.19 23:11
У Челябинска забрали саммиты ШОС и БРИКС, но оставят обещанное финансирование
Экономика
10.07.19 14:41
Решать будет госкомиссия
Котова: Я хочу, чтобы саммиты ШОС и БРИКС прошли в Челябинске
Сегодня, 10:45
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с участием бывшего первого вице-губернатора
Вчера, 09:27
Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа» продолжит знакомиться с материалами уголовного дела
26.07.19 15:46
Появилось видео аварии с автокраном в Челябинске
26.07.19 14:55
В аварии на трассе разбился бывший начальник Орджоникидзевского РОВД Магнитогорска
26.07.19 14:18
Водитель автокрана рассказал, как произошло ДТП с маршрутками
26.07.19 13:53
После ДТП с краном в Челябинске начались повальные проверки водителей, перевозчиков и владельцев спецтехники
26.07.19 13:27
После ДТП с автокраном Текслер запретил движение большегрузов по Челябинску
26.07.19 12:22
В Челябинске спасатели достали из воды молодежь с лопнувшим матрасом
26.07.19 11:30
Водитель из Верхнего Уфалея, избивший сотрудника ГИБДД гаечным ключом, сел в колонию
26.07.19 11:27
В Челябинске мужчина с ножом угрожал расправой пассажирам и кондуктору трамвая
Общество
Сегодня, 11:45
Челябинские дороги для большегрузов будут закрыты только на две недели
Спорт
Сегодня, 14:06
В Фершампенуазе состоялась областная спартакиада «Золотой колос»
Новости
Сегодня, 14:59
Культура
Режиссер из Питера ставит в Озерске премьерный спектакль
Сегодня, 14:48
Происшествия
Задержаны лжевнуки, обманувшие южноуральских пенсионеров на 200 тысяч рублей
Сегодня, 14:31
Культура
Модельная библиотека появится в Сосновском районе
Сегодня, 14:18
Общество
Лучший пахарь Челябинской области живет в Октябрьском районе
Сегодня, 14:01
Происшествия
В Челябинске сотрудница автомойки угнала иномарку клиентки и попала в аварию
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Сегодня, 14:48
Происшествия
Задержаны лжевнуки, обманувшие южноуральских пенсионеров на 200 тысяч рублей
Сегодня, 14:01
Происшествия
В Челябинске сотрудница автомойки угнала иномарку клиентки и попала в аварию
Сегодня, 12:57
Происшествия
Жителя Миасса сбил грузовой поезд
Сегодня, 11:58
Происшествия
В Челябинске сторож детского сада покалечил пьяного мужчину бензопилой
Вчера, 09:27
Происшествия
Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа» продолжит знакомиться с материалами уголовного дела
Теги
УМВД по городу Челябинску
ОМОН
ГУ МЧС по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика