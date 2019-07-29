В реке Миасс нашли боевой снаряд
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При очистке реки Миасс плавучий экскаватор достал со дна боевой снаряд. Он был обнаружен практически напротив Торгового центра
В Челябинске в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС продолжается очистка русла реки Миасс. Что только не поднимал со дна плавучий экскаватор. Это были магазинные тележки, автомобильные шины, металлолом, сумки и различные вещи. На этот раз в ковше экскаватора оказался артиллерийский снаряд.
На место выезжали сотрудники ОМОНа, полиции и МЧС.
«Обнаруженный предмет никакой опасности для людей не представлял», - пояснила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.
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