В Сосновском районе полицейский прострелил колеса автомобиля с подростками

В Сосновском районе (Челябинская область) полицейский, преследуя подозреваемого в угоне водителя, прострелил колеса легковушки ВАЗ-2107. «Семерка» в результате потеряла управления и улетела в кювет, где перевернулась. Водители и пассажир госпитализированы с травмами.

По предварительной информации правоохранительных органов, оружие сотрудник полиции применил правомерно. Проводится служебная проверка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, по уходящей машине стрелял сотрудник ДПС из Сосновского района. Табельное оружие страж порядка применил на 36 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу».

Водитель авто на ранее высказываемые требования полицейских об остановке не реагировал – инспектор ДТП достал оружие.

Сотрудники полиции установили, что молодые люди, ехавшие в отечественной легковушке, живут в селе Долгодеревенское. Оба - 2001 года рождения. Один из подростков ранее судим. Ребята находились в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Водитель в порядке статьи 91 УПК РФ был водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.