Воспитанница троицкого детдома умерла от кровоизлияния в мозг

Двенадцатилетняя воспитанница МКУ «Приют» города Троицка (Челябинская область) умерла от обширного нетравматического кровоизлияния в мозг. Об этом официально заявляет министерство социальных отношений региона.

Девочка поступила в муниципальный приют в сентябре прошлого года. Тогда был проведен медосмотр, не выявивший никаких патологий. Не выявил проблем со здоровьем и углубленный медицинский осмотр в декабре 2018-го, рассказали в региональном минсоце.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», девочка умерла вчера, 21 февраля. Придя из школы, стала жаловаться на сильную головную боль. Как уточнили в минсоце, воспитатель немедленно вызвала медицинского работника, который, осмотрев воспитанницу, сразу позвонил в скорую.

«Действия сотрудников были точны и не вызывали сомнений. Скорая помощь по прибытию на место случившегося оказывала реанимационные мероприятия, которые не дали эффекта, затем констатировала смерть девочки. Директор незамедлительно уведомила полицию о случившемся», - заявили в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Тем временем следственное управление СКР России по Челябинской области проводит по факту случившегося доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.