Вынесен приговор наркодилеру с арбалетом

Вынесен приговор челябинцу, которые хотел перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета. Теперь арбалеьт и сам оказался за решеткой.

Курчатовский районный суд Челябинска сегодня, 2 ноября, вынес приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконное хранение наркотического средства».

Уголовное дело расследовалось следственным органом УФСБ.

«Задержали наркодилера южноуральские контрразведчики в декабре 2017 года с перевозимыми в тайнике, оборудованном в автомобиле, 250 граммов гашиша и 6 граммов марихуаны. Там же, в машине, оперативники обнаружили арбалет с тремя стрелами. Как оказалось, при помощи метательного оружия, приобретенного через «Интернет», виновный планировал перебросить наркотики через ограждение исправительной колонии осужденным», - сообщила в пресс-службе регионального УФСБ.

Планам не дано было свершиться. Теперь лучник сам оказался за решеткой. Суд, учитывая деятельное раскаяние подсудимого, а также активное сотрудничество со следствием, приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.