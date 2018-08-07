Присылайте свои новости

В приступе ностальгии

Южноуралец увел машину своего начальника и собутыльника
Происшествия
Сегодня, 15:21
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска задержали угонщика из Магнитогорска (Челябинская область). Он работает в областном центре. Чтобы вернуться в свой родной город, он решил украсть машину шефа.

Как установили полицейские, пострадавший был хорошо знаком с угонщиком. Они вместе работают в одном из фирм Челябинска. Он трудиться в должности прораба, а подозреваемый является его подчиненным.

В день угона на съемной квартире они вместе распивали спиртные напитки. Когда, подогретый алкоголем, прораб уснул, на его подчиненного напала ностальгия по своему родному городу. Он сам из Магнитогорска и давно не было у себя на родине. Мужчина не придумал ничего лучше, чем взять ключи от машины шефа и поехать в город сталеваров. Но доехать до Магнитогорска ему было не суждено. Хозяин автомобиля проснулся, заменил пропажу ключей от машины, а затем и самого авто. Мужчина сразу обратился в полицию.

«В ходе оперативно-профилактических и розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина. Автомобиль возвращен владельцу», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

«В случае совершения преступлений или административных правонарушений, информацию о данных фактах необходимо сообщить в полицию по телефону службы «02», либо в дежурную часть УМВД России по городу Челябинску по телефонам 267-77-07, 267-77-04 или дежурные части районных отделов полиции», - напомнил начальник отделения по раскрытию краж и угонов автотранспорта 2головного розыска УМВД России по городу Челябинску Николай Озерянский.

Заявления от пострадавший принимаются круглосуточно.

Автор: 
Инна Шемаева
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