Южноуральские воры «подали идею» подарка на восьмое марта

Воры оставили жительниц Магнитогорска и Челябинска без любимых гаджетов. Теперь их вторые половинки точно знают, что подарить на восьмое марта – новые мобильные телефоны.

В отдел полиции «Ленинский» Магнитогорска обратилась местная жительница, которая сообщили, что после посещения одного из развлекательных комплексов города, она лишилась сотового телефона стоимостью 12 тысяч рублей.

Как выяснили стражи порядка, пока 32-летняя потерпевшая получала положительные эмоции на танцполе, другая местная жительница, воспользовавшись тем, что женщина отвлечена, похитила у нее любимый гаджет. Воровка задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Осталась без гаджета и жительница Челябинска. Неизвестный у дома по улице Набережная в Калининском районе выхватил у нее из рук женскую сумку, в которой находился сотовый телефон стоимостью около семи тысяч рублей.

В ходе проведения мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 16-летний подросток.

«По данному факту в отделе полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению других имущественных преступлений на территории города Челябинска.

В обоих случаях задержанные похищенные телефоны успели продать, а деньгами распорядиться по своему усмотрению. Зато вторые половинки потерпевших знают, что точно можно им подарить на восьмое марта и при этом не ошибиться с подарком – мобильные телефоны.

Полицейские советуют южноуральцам запомнить, а лучше записать персональный идентификационный номер своего телефона, по которому его всегда можно опознать. Чтобы его узнать, нужно набрать на своем телефоне комбинацию цифр и символов: *#06#, тогда на экране высветится IMEI вашего телефона. Этот 15-значный номер пригодится в случае похищения гаджета.

Если же вы оказались жертвой ограбления, то нужно сразу обращаться в отдел полиции.

«Необходимо сразу обращаться в полицию в случае совершения каких-либо противоправных действий с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», - сообщил начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску Михаил Власов.

Заявления принимаются круглосуточно во всех отделениях полиции, в дежурной части или по телефону 02.