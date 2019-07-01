Челябинец выиграл две бронзы на первенстве Европы по дзюдо

Челябинец Ризван Магомадов добыл бронзовую медаль в командных соревнованиях среди смешанных сборных на первенстве Европы по дзюдо. Для спортсмена эта стала вторая медаль, завоеванная на этих стартах.

В Варшаве завершилось первенство Европы по дзюдо. В заключительный день состязаний в столице Польши состоялся командный турнир по системе «стенка на стенку» среди 11-ти микс-дружин. В составе сборной России в весовой категории до 60 килограммов выступал Ризван Магомадов из Челябинска.

Как сообщает пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко, российские дзюдоисты нанесли поражение соперникам из Грузии со счетом 4:0, однако с таким же результатом уступили в полуфинале турецкой команде. В малом финале наши соотечественники взяли верх над венграми (4:1), добыв бронзовые медали. Второй комплект бронзы достался голландцам. Золото завоевали турецкие спортсмены.

Ранее Ризван Магомадов выиграл бронзовую награду также в личном первенстве.

Фото: https://www.eju.net