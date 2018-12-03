ХК «Челмет» начинает четырехматчевую домашнюю серию

Открывается второй круг ВХЛ-Кубка Шёлкового пути. Челябинской команде Высшей хоккейной лиги «Челмет» предстоит трудная домашняя серия.

Сегодня, третьего декабря матчем с пензенским «Дизелем» «Челмет» открывает второй круг ВХЛ-Кубка Шёлкового пути. В первом, в Пензе команда потерпела одно из самых обидных поражений текущего сезона. Челябинцы уверенно контролировали ход матча и за восемь минут до финальной сирены вели в счёте 3:1. Однако в основное время хозяева отыгрались, а затем праздновали победу в овертайме 4:3.

Вторым соперником «Челмета» в домашней серии 5 декабря станет казанский «Барс», фарм-клуб команды КХЛ. Дружина Равиля Гусманова постарается взять реванш за поражение на старте ВХЛ-Кубка Шёлкового пути в столице Казахстана 1:2.

Седьмого декабря «Челмет» сразится во дворце спорта «Юность» с самарским ЦСК ВВС. Лётчики - один из самых удобных соперников для челябинцев. Команда выиграла у ЦСК ВВС все три очных матча в основное время, которые соперники провели в чемпионатах ВХЛ.

Наиболее интригующим обещает стать заключительный поединок домашней серии против «Лады» 9 декабря. В первом клубе «Челмет» сенсационно обыграл фаворита в Тольятти со счётом 1:0. Лидер ВХЛ-Кубка Шёлкового пути, естественно, попытается реваншироваться в Челябинске.