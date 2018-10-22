Равиль Гусманов: Пришел в «Челмет» и сразу попытался донести до хоккеистов, что привык к победам

Главный тренер «Челмета» Равиль Гусманов рассказал о первом месяце работы с клубом. Как он воспринял предложение возглавить команду? Какой хоккей он будет своим подопечным? На что способен клуб в этом сезоне? Чему он научился у Валерия Белоусова и как будет находить общий язык с хоккеистами. Ответы на эти и другие вопросы читайте в интервью Валерия Гусманова.

- Равиль, вы уже месяц возглавляете «Челмет». Давайте подведем первые итоги вашей работы на тренерском мостике. Команда под вашим руководством набрала 15 очков из 16-ти возможных. За счёт чего?

- Мне понравилось отношение ребят к делу, их самоотдача. Это радует. Конечно, есть тактические ошибки, но они исправляются. Когда пришёл в «Челмет», попытался сразу донести до ребят, что привык к победам. Им пытаюсь привить то же самое – любовь к победам. Объясняю, можно обыграть любого соперника. Результат очень хороший, но всегда надо стремиться к максимуму.

- Как восприняли предложение возглавить «Челмет»?

- Поначалу стало сюрпризом для меня. Потом спокойно взвесил за и против и сделал вывод – для меня это шаг вперёд. Ведь я перешёл из ассистента в главные тренеры, то есть мне доверили первую роль. Небольшие сомнения были, но после беседы с директором клуба Иваном Викторовичем (Сеничевым – прим. ред.) всё встало на свои места. Это нормальная работа в системе вертикали клубной организации, набор компетенции. А для меня лично — новый вызов, огромная ответственность и профессиональный рост.

- В сборной страны вы поиграли у Виктора Тихонова, с Борисом Михайловым завоевывали серебро чемпионата мира, тренировались у других легендарных специалистов. Кто дал вам больше всего, как игроку и, впоследствии, как тренеру?

- Это все выдающиеся личности и тренеры. Кого-то отдельно выделить не могу. Старался учиться у всех. Валерий Константинович Белоусов – мой ангел-хранитель. Он привёл меня игроком во взрослый хоккей, взял в свой тренерский штаб. Огромное ему спасибо. Большая жизненная удача, что довелось поработать со столь великим тренером сначала в качестве игрока, а затем его помощника. В первую очередь, он был хорошим психологом. Мог найти общий язык, контакт с любым хоккеистом – звёздным, молодым. Я сейчас тоже пытаюсь найти контакты с ребятами, как это делал Валерий Белоусов. Считаю, это одна из составляющих успеха. Белоусов научил профессионализму, общению с командой, отношению к делу. И – постоянно жить хоккеем.

- Какой хоккей вы будете прививать «Челмету»?

- Победный.

- В Тюмень на игру с «Рубином» приезжали челябинские болельщики, на домашних матчах их стало больше. Поддержка помогает?

- Болельщики – это наш шестой игрок. Мы их всегда слышим, всегда рады их видеть, мы для них играем. Так что, спасибо им огромное за поддержку.

- На что «Челмет» способен в этом сезоне? После удачного старта в ВХЛ-Кубке Шёлкового пути не появилось ли амбиций замахнуться на медали?

- Главное, вера в себя, вера в то, что ты можешь обыграть любого соперника. Будем биться в каждой игре. Впереди практически весь сезон, будем стараться показать максимум.

- Равиль, спасибо за интервью. Успехов в работе!